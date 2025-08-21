Algérie: Ouadah prend part à la TICAD 2025

ALGER — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, prend part aux travaux de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 2025), qui ont débuté, mercredi à Yokohama (Japon), indique un communiqué du ministère.

La participation de l'Algérie à cette conférence traduit "son engagement à renforcer sa présence dans les grands événements internationaux et à soutenir le processus de développement en Afrique, en nouant des partenariats stratégiques avec le Japon et d'autres acteurs internationaux", précise le communiqué.

A travers cette participation, l'Algérie réaffirme aussi "son engagement à soutenir la coopération entre l'Afrique et le Japon et à élargir les espaces de partenariat stratégique afin d'ouvrir des perspectives de développement durable prometteuses, tout en consolidant sa position en tant que terre d'opportunités d'investissement jouissant d'un climat propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat", selon la même source.

A cette occasion, le ministre aura des "rencontres bilatérales de haut niveau avec des responsables japonais et africains et des entretiens avec des personnalités internationales et des représentants d'instances économiques et financières, en vue d'examiner les moyens d'élargir les domaines de coopération et d'investissement et de renforcer la complémentarité régionale".

La coopération dans les domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat fera l'objet d'une attention particulière lors de cette participation, souligne le communiqué, précisant que "M. Ouadah rencontrera, dans ce cadre, des acteurs de l'écosystème japonais des start-up afin d'explorer de nouvelles pistes de partenariat axées sur l'échange d'expertises et le développement de projets technologiques entre les deux pays".

Organisée en partenariat entre l'Union africaine, le Japon, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale, la TICAD 2025 réunit des représentants de 55 pays africains.

Cette conférence vise à renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et à explorer de nouvelles voies permettant d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de l'Agenda 2030 des Nations unies, notamment en lien avec les trois principaux piliers de la TICAD : l'économie, la société, et la paix et la stabilité", conclut le communiqué.