Afrique: Journée internationale du souvenir et de l'hommage aux victimes du terrorisme

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf rend hommage, en cette Journée internationale du souvenir et de l'hommage aux victimes du terrorisme, à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie ou qui portent encore aujourd'hui les séquelles physiques, psychologiques et sociales des actes terroristes et extrémistes.

Le Président de la Commission souligne que la mémoire des victimes constitue un rappel constant de l'urgence à intensifier les efforts collectifs visant à éradiquer le terrorisme, qui continue de semer la désolation, de détruire des communautés et de menacer la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique.

À cet égard, le Président de la Commission rappelle que l'Union africaine s'est dotée d'un cadre normatif solide, à travers la Convention de l'OUA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole additionnel de 2004. Il exhorte l'ensemble des États membres à mettre en oeuvre pleinement ces instruments, qui incarnent l'engagement continental à lutter contre ce fléau.

Le Président de la Commission insiste sur la nécessité de conjuguer les approches militaires et non militaires dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les opérations sécuritaires doivent être accompagnées d'initiatives en faveur du dialogue, de la réconciliation et de la réinsertion socio-économique.

En réaffirmant la solidarité de l'Union africaine avec toutes les victimes et leurs familles, le Président de la Commission réitère la détermination de l'organisation continentale à soutenir les États membres dans leurs efforts pour éradiquer le terrorisme et promouvoir une Afrique de paix, de sécurité et de dignité.