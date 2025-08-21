Sénégal: Liaison maritime Dakar-Ziguinchor - Le navire Aline Sitoë Diatta reprend ses rotations (responsable)

Le bateau Aline Sitoé Diatta, effectuant la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, a accosté au port de Ziguinchor avec 417 passagers à bord et 75 tonnes de marchandises, a déclaré mercredi, la cheffe de la gare maritime, Mariéme Diao Diouf.

Le navire avait suspendu ses rotations pour une révision d'un mois, selon le Consortium sénégalais d'activités maritimes (COSAMA) chargé de l'exploitation de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor.

"Après un mois d'arrêt pour raison de carénage, le bateau est arrivé au port de Ziguinchor avec 417 passagers et plus de 75 tonnes de fret", a indiqué la cheffe de la gare maritime de Ziguinchor.

La cheffe de la gare maritime , Mariéme Diao Diouf.

Mariéme Diao Diouf s'entretenait avec des journalistes, peu après l'arrivée du navire Aline Sitoe Diatta au port de Ziguinchor. Le bateau est arrivé au port de Ziguinchor vers 11 heures.

"Le navire Aline Sitoe Diatta joue sa partition dans l'activité économique du pays. Il a un impact économique très positif. Le retour s'est très bien passé", s'est félicité Mme Diouf.

Des voyageurs convoyés par le navire Aline Sitoë Diatta dans la nuit de mardi à mercredi se sont réjouis de pouvoir bénéficier à nouveau des services de ce ferry reliant Dakar à Ziguinchor.