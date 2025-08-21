Afrique: À la TICAD, Bassirou Diomaye Faye plaide pour un financement durable des opérations de maintien de la paix sur le continent

Dakar — Le président sénégalais a préconisé, mercredi, à Yokohama, le "financement durable" des opérations de maintien de la paix en Afrique et l'instauration d'une gouvernance internationale plus juste et plus représentative, a-t-on appris de la présidence du Sénégal.

"Lors de la première séance plénière, qui a été consacrée à la paix et à la sécurité, le chef de l'État a souligné l'urgence d'un financement [...] durable des opérations de maintien de la paix en Afrique", rapporte la présidence sénégalaise sur sa page Facebook.

M. Faye a fait ce plaidoyer au début de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9). Cette rencontre se poursuivra jusqu'à vendredi.

Le dirigeant sénégalais "a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme, en faveur d'une gouvernance internationale plus juste et représentative, ainsi qu'un arrimage renforcé entre paix, sécurité et développement", est-il écrit sur la page Facebook de la présidence de la République.

Bassirou Diomaye Faye juge nécessaire d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation, qu'il considère comme des piliers essentiels d'une croissance inclusive et durable.

Il a présenté le programme "Sénégal 2050" à la TICAD 9 et a invité les partenaires internationaux à prendre part au Forum Invest in Sénégal, qui aura lieu les 7 et 8 octobre 2025, à Dakar.

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est une initiative du gouvernement japonais lancée en 1993. Elle est présentée comme un espace de coopération entre le Japon et plusieurs partenaires, dont l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale.

Bassirou Diomaye Faye va séjourner au Japon jusqu'au 26 août, selon la présidence sénégalaise.

Il prendra part aux activités de la "Journée du Sénégal" à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, "une vitrine exceptionnelle pour présenter [...] les opportunités d'investissement, de partenariat et de valorisation des talents sénégalais".

Le chef de l'État aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux, selon la présidence de la République.

Mardi, à Yokohama, Bassirou Diomaye Faye et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont réaffirmé leur commune volonté de renforcer la concertation et la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal.