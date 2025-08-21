Sénégal: Convention Etat-employeurs privés - Dix-huit entreprises enrôlées à Kaffrine (officiel)

Kaffrine — Le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abdoulaye Gueye, a annoncé mercredi la sélection de dix-huit entreprises de la région Kaffrine (centre) à la convention nationale Etat-employeurs privés.

Le directeur de l'Emploi, Babacar Sy, a procédé à la signature de cette convention avec les dix-huit entreprises locales, lors d'un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré à ce sujet.

"Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions dispose, à travers la Direction de l'emploi, d'un important dispositif qu'on appelle la convention nationale Etat-employeurs privés, un mécanisme de soutien des entreprises dans le cadre du recrutement des demandeurs d'emploi, en contribuant à la prise en charge des allocations d'âges", a notamment souligné M. Guèye.

Il s'entretenait avec des journalistes au terme de cette rencontre organisée dans le cadre des consultations nationales en vue de l'élaboration de la politique nationale de l'Emploi.

Le CRD a été présidé par l'adjointe au gouverneur de la région de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara.

Le directeur de l'Emploi, Babacar Sy, s'est félicité de cette nouvelle approche fondée sur l'ouverture et l'extension pour donner une autre dimension à la politique de l'Emploi au Sénégal.

Selon lui, " une cinquantaine de jeunes ont déjà été insérés dans différentes entreprises dans le cadre de cette convention nationale Etat-employeurs privés".

"C'est une démarche inclusive, une approche territorialisée, pour que les acteurs territoriaux puissent être impliqués dans l'élaboration de ce document de politique nationale de l'emploi", a-t-il ajouté.

Au cours de cette réunion, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer l'appui à l'entrepreneuriat local et à l'auto-emploi, ainsi qu'à la formation professionnelle et technique, l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques, la valorisation des filières porteuses et à la gouvernance de l'emploi.