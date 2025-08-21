Nigeria: La hausse des tarifs stimule les bénéfices de MTN et d'Airtel au pays grâce à la hausse de l'ARPU

Une augmentation de 50 % des tarifs des télécommunications a dopé les bénéfices de MTN et d'Airtel au Nigeria, augmentant leur revenu moyen par utilisateur (ARPU) combiné de 31,6 %.

L'ARPU d'Airtel a augmenté de 23,5 % pour atteindre 2,10 dollars, contre 1,70 dollar l'année précédente, ce qui a entraîné une hausse des recettes de 29,7 % pour atteindre 332 millions de dollars.

MTN a enregistré un gain plus important, avec un ARPU en hausse de 37,9 % à 3,02 $, tandis que les recettes ont bondi de 67,9 % à 1,32 billion ₦ (860 millions de dollars).

Une augmentation de 50 % des tarifs des télécommunications a stimulé les revenus de MTN et d'Airtel au Nigeria, augmentant leur revenu moyen par utilisateur (ARPU) combiné de 31,6 % au deuxième trimestre 2025.

L'ARPU d'Airtel a augmenté de 23,5 % pour atteindre 2,10 $, contre 1,70 $ un an plus tôt, ce qui a entraîné une hausse des recettes de 29,7 % pour atteindre 332 millions de dollars. MTN a affiché un gain plus important, avec un ARPU en hausse de 37,9 % à 3,02 $, tandis que les recettes ont bondi de 67,9 % à ₦1,32 trillion (860 millions de dollars). Ce rebond fait suite à des années de sous-investissement, la dépréciation du naira ayant érodé les rendements en dollars.

Les dépenses de base de MTN ont bondi à ₦363,3 milliards (237 millions de dollars) au deuxième trimestre, soit une multiplication par 26 en glissement annuel, tandis qu'Airtel a légèrement augmenté ses dépenses pour atteindre 39 millions de dollars. La Commission nigériane des communications a déclaré que l'ajustement tarifaire avait déjà permis de débloquer plus d'un milliard de dollars de nouveaux investissements dans les infrastructures cette année.

Pourtant, les consommateurs en supportent le coût. The average price of 1GB of data has risen to ₦431.25 from ₦287.50, prompting complaints from subscriber groups about affordability. Les régulateurs affirment que les améliorations prendront du temps, les opérateurs procédant à des mises à niveau progressives.

Points clés à retenir

La réforme tarifaire du Nigeria a permis aux opérateurs de sortir du gouffre après des années de marges réduites, donnant à MTN et Airtel la marge de revenus nécessaire pour financer des investissements longtemps retardés dans l'expansion du réseau. Pour MTN, le plus grand marché du Nigeria en termes d'abonnés, mais historiquement un contributeur plus faible à l'ARPU, le redressement renforce les résultats du groupe et soutient son effort d'investissement panafricain.

Airtel Nigeria se classe désormais juste derrière ses marchés francophones en termes d'ARPU, ce qui renforce son profil régional. Toutefois, ces gains ont un coût élevé pour les consommateurs déjà confrontés à l'inflation et à la dépréciation de la monnaie. La hausse des tarifs a ravivé les débats sur l'accessibilité financière et l'inclusion numérique.

Pour les régulateurs, le défi consistera à s'assurer que les investissements se traduisent rapidement par une meilleure qualité de service, faute de quoi la réaction du public pourrait saper le soutien à une tarification reflétant les coûts. Le secteur nigérian des télécommunications entre dans une phase cruciale : les opérateurs en bonne santé financière doivent maintenant apporter des améliorations visibles pour justifier des prix plus élevés.