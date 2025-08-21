Sénégal: Vers une coopération bilatérale 'plus dynamique et plus diversifiée' entre Dakar et Tunis

Dakar — Le Sénégal et la Tunisie ont convenu de la nécessité de renforcer leur coopération bilatérale pour la rendre plus "dynamique et diversifiée", notamment à travers une meilleure synergie entre les secteurs privés.

Cette volonté a été affichée lors de l'audience que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé, mercredi, à la Première ministre de Tunisie, Sarra Zaafrani Zenzri, en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), ouverte mercredi après-midi, à Yokohama, au Japon.

Les échanges ont porté sur la santé, le numérique, les investissements et la migration, des domaines sur lesquels les deux pays souhaitent intensifier leur collaboration.

Le chef de l'Etat sénégalais et la cheffe du gouvernement tunisien "ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, en la redynamisant et en la diversifiant, notamment à travers une meilleure synergie entre les secteurs privés", renseigne la présidence de la République dans une publication sur Facebook.

Lors de leur entrevue, les deux personnalités ont rappelé la qualité des relations de fraternité historique entre le Sénégal et la Tunisie, "deux pays qui partagent des valeurs communes et une convergence de vues sur de nombreux sujets".

Le président Faye a également reçu en audience le président de Japan External Trade Organization (JETRO), agence affiliée au ministère japonais de l'Économie et chargée de faciliter les relations entre le Japon et ses partenaires économiques à travers le monde.

Les discussions ont porté sur la volonté de renforcer davantage cette présence, notamment dans des secteurs stratégiques tels que la formation professionnelle, le numérique et les énergies vertes, a rapporté la présidence sénégalaise, ajoutant que 25 entreprises nipponnes sont installées déjà au Sénégal.

La JETRO a également annoncé son souhait de participer au Forum Invest in Senegal, prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar, afin de contribuer à l'essor des investissements et au développement d'un partenariat encore plus solide entre le Sénégal et le Japon.

La TICAD 9, coprésidée par le Japon et l'Union africaine, se déroule jusqu'à vendredi. Elle aboutira à une déclaration finale visant à établir les priorités communes en matière de développement économique et social en Afrique.