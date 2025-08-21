Dakar — La directrice de l'Équité et de l'Égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités, Astou Diouf Guèye, a déclaré, mercredi à Dakar, que la future Stratégie nationale Genre et Changements climatiques doit permettre au Sénégal de renforcer la résilience des groupes les plus vulnérables face aux effets du climat.

"La Stratégie nationale Genre et Changements climatiques doit permettre au Sénégal de renforcer la résilience des couches les plus vulnérables face aux effets du climat, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ", a-t-elle dit en marge de la cérémonie de clôture de l'atelier de consultation des parties prenantes pour l'élaboration de la Stratégie nationale Genre et Changements climatiques.

Ouvert lundi, cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique avec l'appui de la GIZ, la coopération allemande, réunit des membres de la société civile, des experts, des partenaires techniques et financiers et des représentants du ministère la Famille et des Solidarités.

"Les besoins spécifiques des couches vulnérables seront intégrés aussi bien dans les axes stratégiques que dans les projets et programmes prioritaires qui soutiendront la stratégie", a souligné Astou Diouf Guèye, saluant la présence des parties prenantes.

"C'est le lieu de magnifier leur participation, car la résilience face aux chocs climatiques doit se construire avec les communautés ", a-t-elle dit.

Concernant les moyens financiers et institutionnels, Mme Guèye a indiqué que la stratégie reposera d'abord sur les ressources internes de l'État, rappelant que le cadre réglementaire oblige désormais d'intégrer les dimensions climatiques et de genre dans toutes les politiques publiques, condition sine qua non pour bénéficier de financements nationaux ou internationaux.

Elle a assuré que les partenaires techniques et financiers, à l'instar de la GIZ, vont accompagner le Sénégal, mais également tous les départements ministériels ainsi que le secteur privé et les communautés locales qui devront apporter leur concours. Selon elle, le climat est une "question de survie et de développement pour la prospérité nationale".

La directrice de l'Équité et de l'Égalité de genre a précisé que son ministère attend, dès l'année prochaine, que la stratégie soit "pleinement appropriée par tous les acteurs", et qu'elle permette au pays de développer une meilleure résilience, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables.

De son côté, la représentante du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Dibor Sarr Faye, a expliqué que la Stratégie nationale Genre et Changements climatiques vise à éviter que les politiques publiques ne viennent renforcer les vulnérabilités existantes.

Elle a indiqué que les impacts climatiques liés à la hausse des températures, la montée des eaux ou encore les inondations, "n'affectent pas toutes les personnes de la même manière ", relevant que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont plus touchés.

"L'objectif de cette stratégie est de mettre en place des mesures qui prennent en compte ces réalités, afin de renforcer la résilience du pays face aux effets du changement climatique ", a-t-elle ajouté.

Elle a en outre salué la participation de la société civile et des différents acteurs impliqués dans ce processus inclusif.