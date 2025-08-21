Sénégal: Des journalistes sensibilisés sur la prise en charge de la santé et du bien-être des jeunes

Thiès — Une trentaine de journalistes venus des quatorze régions du pays ont bouclé, mercredi, deux jours de sensibilisation sur la prise en charge de la santé et du bien-être des adolescents et des jeunes, a constaté l'APS.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME) et l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD).

"La jeunesse représente l'avenir de notre pays, mais elle reste confrontée à de nombreux défis sanitaires et sociaux", a relevé le représentant de la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME), Modou Diop.

Citant l'enquête démographique et de santé 2023, il a relevé que 15 % des adolescentes âgées entre 15 et 19 ans ont déjà été enceintes, avec des écarts importants entre les zones rurales (17,9 %) et les zones urbaines (7,4 %).

Il a ajouté que l'utilisation des méthodes modernes de contraception chez les adolescentes reste "faible", soit "18 %", alors que 93 % d'entre elles ont "une connaissance élevée" des méthodes contraceptives.

Dans le même sillage, Modou Diop, par ailleurs statisticien spécialisé en santé de la reproduction à la Division de la santé de l'adolescent, a noté que "le taux de fécondité des adolescentes est estimé à 68 º/₀₀ pour les 15-19 ans et 1 º/₀₀ chez les 10-14 ans".

Le représentant de la DSME a par ailleurs signalé que "29 % des femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées par les violences basées sur le genre.

L'augmentation des addictions à Internet, aux substances psychoactives et les troubles psychiques, font de la santé mentale des jeunes un "enjeu majeur", selon lui.

"Ces indicateurs, a souligné Modou Diop, témoignent de l'urgence d'agir et d'impliquer toutes les parties prenantes. C'est pourquoi le rôle des journalistes est crucial".

"Vous êtes des relais stratégiques capables de transformer les données et les politiques en messages accessibles et mobilisateurs pour les communautés", a-t-il dit à l'endroit des journalistes.

La santé et le bien-être des adolescents et des jeunes en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, constituent des enjeux fondamentaux pour le développement durable et la prospérité des sociétés, a-t-il ajouté.

Cette tranche d'âge, qui représente une part significative de la population, fait face à de nombreux défis en matière de santé physique et mentale, d'éducation et d'intégration sociale, selon lui.