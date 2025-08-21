Sénégal: Richard-Toll - Ouverture d'un camp de formation de football dédié au poste de gardien de but

Richard-Toll — Walo Keeper Académie, un centre de formation dédié exclusivement aux jeunes qui veulent devenir des gardiens de but, a été ouvert, mercredi à Richard-Toll (nord) pour une durée de cinq jours, a constaté l'APS.

"Cette formation vise à former et à accompagner des jeunes au poste de gardien de but. Cela consiste à allier théorie et pratique, ainsi que des séances vidéos et d'échanges entre formateurs et bénéficiaires", a expliqué Mamadou Lamine Thiaré, instructeur à la Confédération africaine de football (CAF) et formateur.

Il s'exprimait à l'occasion de l'ouverture de ce camp d'une durée de cinq jours à l'initiative de Walo Keeper Académie.

Il souligne que cette formation est une occasion qui est offerte aux jeunes footballeurs pour "passer du monde amateur a celui professionnel", à travers l'encadrement et l'orientation.

"Nous avons pu constater qu'il y a des talents dans le département de Dagana, comme un peu partout dans les autres régions. C'est pourquoi nous avons décidé d'initier des formations de ce genre, qui s'inscrivent dans la logique de faire rayonner le football local", a-t-il dit

Mamadou Lamine Thiaré veut que les autorités et les bonnes volontés s'investissent davantage dans cette nouvelle initiative pour "accompagner la nouvelle académie de gardien de but, qui pourra mettre sur le marché des joueurs à ce poste".

Acteurs éducatifs et sportifs, des représentants des associations sportives et culturelles, des arbitres et des anciennes gloires ont pris part à cette cérémonie d'ouverture de ce camp.