Gabon: Franceville-Législatives 2025 - Omission ou tentative d'écarter une candidature au 2e Arrondissement ?

La surprise a été grande à la lecture de la liste officielle des candidatures publiée dans le quotidien L'Union. Les noms d'Emmanuel Obakamba Ombana et de son suppléant sont introuvables, alors même que leur dossier avait été déposé en bonne et due forme, complet et dans les délais impartis. Aucune demande de complément, aucun rappel administratif, aucun retard. Rien.

Cette situation soulève une question grave : s'agit-il d'une omission administrative ou d'une manoeuvre délibérée pour faire disparaître une candidature dérangeante ?

1 - Un profil qui dérange ?

Pour rappel, Emmanuel Obakamba Ombana n'est pas un candidat ordinaire. Consultant international reconnu, il oeuvre en Afrique centrale pour les Alliances Parlementaires sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, accompagne à l'échelle continentale des projets d'employabilité des jeunes et porte au niveau mondial des engagements en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Celui que les populations appellent déjà le "Députerritorialiste" incarne pour beaucoup une nouvelle voie : proche des réalités de terrain, ancré dans le Haut-Ogooué, et porteur d'un projet de développement inclusif. Son capital de confiance auprès des habitants du 2e Arrondissement et au-delà est réel.

2 - Un silence inquiétant.

Difficile alors de ne pas s'interroger : qui aurait intérêt à écarter cette candidature ?

À l'heure où le chômage des jeunes atteint des niveaux préoccupants et où les électeurs réclament des réponses concrètes, pourquoi priver les populations d'un choix alternatif crédible ? Comme le dit l'adage : « Quand on veut étouffer une vérité, c'est qu'elle fait déjà du bruit. »

3 - La voie du droit.

Face à cette situation, Emmanuel Obakamba Ombana et son suppléant ont choisi la voie institutionnelle. Un recours officiel a été introduit auprès de la Commission Nationale Électorale. « Nous faisons confiance aux institutions de la 5e République. Mais nous prenons aussi la Communauté Internationale à témoin. Nous restons sereins et déterminés », a-t-il déclaré.

Les habitants du 2e Arrondissement, eux, attendent des réponses. Car au-delà des jeux électoraux, il en va du respect de la démocratie et de la crédibilité des institutions.