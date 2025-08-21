Gabon: L'honorable Pepecy Ogouliguende née Mavikana et les comptes-rendus parlementaires à POG

Dans le cadre des vacances parlementaires, l'honorable Pepecy Ogouliguende née Mavikana a poursuivi sa série de comptes rendus auprès des populations du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Le samedi 16 août 2025, elle a échangé avec les populations sur les textes adoptés par le Parlement ainsi que les activités connexes. C'était aussi l'occasion pour elle de recueillir les idées auprès d'elles pour le développement local de l'arrondissement.

L'honorable Pepecy Ogouliguende née Mavikana a mis à profit ses vacances parlementaires pour mener son exercice pédagogique pour expliquer aux populations ce qui se fait au parlement. Une série de comptes rendus se poursuit auprès des habitants du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil.

Au cours de cette première session 2025, explique-t-elle, "l'Assemblée nationale de la Transition a reçu au total quarante-neuf (49) textes de loi répartis au sein des différentes commissions générales compétentes. À ce jour, trente-six (36) textes ont été examinés et adoptés en séance plénière. Quatre (04) textes sont en cours d'examen, six (06) textes en attente d'examen et autres trois (03)."

Poursuivant ses propos, l'honorable Pepecy Ogouliguende née Mavikana a fait savoir que parmi ces textes soumis à examen et adoption par l'Assemblée nationale, "on note vingt-cinq (25) projets de loi, treize (13) ordonnances, trois (03) accords et (8) propositions de loi".

Pour la députée de la transition, l'objectif visé est de contribuer à la transparence, la bonne gouvernance et l'inclusion sociale prônées par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les populations rencontrées ont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations en cours ainsi que les attentes en matière d'accès aux services sociaux de base et d'emplois. La rencontre s'est achevée par un geste de solidarité agissante en distribuant des paniers solidaires alimentaires pour la célébration de la fête de l'Indépendance.

L'idée étant d'organiser un repas communautaire et d'inviter ses voisins pour partager ces moments de fraternité et de patriotisme. Cette action s'inscrit dans la contribution de la politique d'inclusion sociale chère au Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

C'est dans une ambiance euphorique qu'a pris fin ce rassemblement communautaire de proximité auquel ont pris part de nombreux leaders communautaires, religieux et traditionnels.