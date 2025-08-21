Sénégal: Foundiougne - 70 jeunes formés aux métiers du numérique

Un Programme national de la Francophonie axé sur la formation au numérique éducatif s'est ouvert, mercredi, à Foundiougne, dans la région de Fatick (centre) avec pour objectif de former 70 jeunes élèves de la localité à l'élaboration de solutions innovantes adaptées aux problèmes locaux.

Les bénéficiaires sont issus des classes de cinquième jusqu'à la seconde. Ils ont été sélectionnés pour suivre ce programme de formation d'une durée de 40 jours à la maison de la culture et de la Francophonie de Foundiougne.

Les bénéficiaires seront formés dans les modules de programmation, la broderie assistée par ordinateur, l'impression 3D, la création de site internet, entre autres.

"Il s'agit d'autant d'activités numériques permettant de préparer nos jeunes à faire face à la technologie et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux", a ajouté la représentante personnelle du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la ministre Fatou Isidora Mara Niang.

Elle présidait de lancement du Programme national de la Francophonie de formation sur le numérique éducatif en compagnie de la gouverneure de la région de Fatick, Ngoné Cissé, et du directeur de la maison de la culture et de la Francophonie de Foundiougne, Abdoulaye Racine Senghor.

"Le programme de numérique éducatif a pour vocation de contribuer à renforcer le potentiel et la créativité de nos jeunes. Il va offrir aux jeunes des opportunités de toucher les éventuels métiers du numérique afin de répondre aux besoins du marché", a encore dit Mme Niang.

La représentante du chef de l'Etat a indiqué en outre qu'il est prévu l'installation d'une salle multimédia au sein de la maison de la culture et de la Francophonie de Foundiougne pour pérenniser cette initiative des vacances numériques.