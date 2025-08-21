Sénégal: Des reflexions sur l'accès des femmes à la terre lancées à Matam

Matam — Oréade-Brèche, une société spécialisées dans les questions liées au développement et à l'environnement et l'ONG Enda Pronat ont lancé, mercredi, un atelier de deux jours portant sur l'accès des femmes à la terre.

"Ces réflexions vont permettre d'échanger et de partager avec les communautés, mais aussi les chefs de service et les autorités pour voir comment améliorer la gouvernance foncière au niveau local de manière durable. Cela, grâce à des activités qui seront menées sur le terrain", a expliqué Thierno Sall, chef de projet à Enda Pronat.

Il intervenait à l'occasion du démarrage de cet atelier portant sur le thème "Le renforcement de l'égalité des sexes dans l'accès aux ressources foncières pour une adaptation transformatrice au changement climatique".

Thierno Sall a signalé que plusieurs activités menées sur le foncier participent à accentuer les effets du changement climatique, ajoutant qu'il est important "de sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent mener des travaux agricoles qui ne dégradent pas la terre".

C'est dans ce sens, selon lui, qu'Enda Pronat, dans sa démarche, fait la promotion de l'agroécologie, car "convaincue qu'elle est une forme d'agriculture qui permet de cultiver les terres de manière durable".

"Nous avons allier les deux thématiques, à savoir le foncier et l'agriculture. Nous allons voir avec les femmes les solutions durables à mettre en place pour un accès et un contrôle faciles du foncier par les femmes, à travers des activités agricoles", a expliqué M. Sall.

Il a fait savoir qu'au sortir de cette rencontre, les préoccupations des acteurs seront remontées à la tutelle pour qu'il y ait un plan d'actions en faveur des femmes.

Pour sa part, la directrice régionale du développement rural (DRDR), Mame Fama Kébé Diémé, a souligné que ces réflexions vont permettre de décliner une feuille de route devant permettre aux autorités de prendre des décisions.

"Cette rencontre vient en surplus par rapport à tout ce que fait l'Etat du Sénégal en matière de politique foncière. Elle va aussi permettre à tous les acteurs d'identifier les vrais problèmes liés à l'accès a la terre, mais aussi à son contrôle", a dit Mme Dièmé.