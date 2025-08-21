Sénégal: Changement climatique - Les producteurs agricoles invités à se formaliser pour bénéficier des financements verts

Dakar — Le directeur du financement et du partenariat avec les organisations, Mamadou Gueye Seck, a invité mercredi, les organisations communautaires développant des pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques, à se formaliser et à se former pour bénéficier de financements verts nécessaires au développement de leurs activités.

"Je parle de la stratégie 3F, formaliser, former avant de financer, c'est quelque part aussi dire aux acteurs agricoles que l'État va changer, la manière de financer les producteurs. Vous devez changer votre approche. On ne peut pas être dans une économie informelle et vouloir dire, on va aller capter des ressources financières dans les banques. La banque ne va pas donner de l'argent à quelqu'un dont il n'a pas une connaissance claire de son système de gestion", a prévenu M. Seck.

Il prenait part à l'atelier de lancement d'une campagne de plaidoyer pour le financement de pratiques agricoles adaptées au changement climatique.

Mamadou Gueye Seck, a soutenu que la formalisation des organisations de producteurs en sociétés de coopératives est essentielle pour accéder aux financements. "Cette formalisation permettra d'avoir "des modèles d'affaires viables" pour capter ces financements", a-t-il encore dit.

Il a rappelé que la direction du financement et du partenariat avec les organisations du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a un rôle à jouer dans le cadre du plan d'investissement quinquennal en cours d'élaboration pour financer le secteur agricole majeur.

M. Seck, a relève aussi qu'aujourd'hui, beaucoup d'experts sont d'avis que les solutions des communautés sont les vraies solutions. "Les solutions endogènes et locales constituent des solutions essentielles pour renverser les tendances dans la lutte contre le changement climatique. Or, il est constaté que ces financements verts n'arrivent pas au niveau des communautés", a-t-il déploré.

Ousseynou Dione, chargé de projet à la direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a révélé que l'Etat mène plusieurs initiatives visant à faciliter l'accès à ces financements verts.

Parmi ces initiatives, il y a l'initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficace (LIFE-AR), lancée récemment par le ministère de l'Environnement et qui vise à renforcer les capacités des communautés, des collectivités territoriales, sur l'accès au financement climatique et à la mise en oeuvre de projets d'adaptation, a-t-il cité, appelant à repenser "la gouvernance climatique".

"Ceci implique, selon lui, un travail en synergie de tous les acteurs et l'accroissement des financements prévus dans le cadre des politiques d'adaptation au changement climatique".