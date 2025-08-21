Sénégal: Tambacounda - Un projet d'électrification de 73 localités présenté aux autorités administratives

Tambacounda — L'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, a présidé un Conseil régional de développement (CRD) consacré à la présentation d'un projet d'électrification de 73 localités dans les départements de Goudiry et de Bakel.

Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD) pour un budget global de 58 milliards de francs CFA, ce projet d'accès à l'électricité par extension des réseaux intervient dans les régions de Tambacounda, Matam, Ziguinchor et Sédhiou.

Il est piloté par le Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU), une initiative du gouvernement visant à soutenir l'électrification du Sénégal, en particulier dans les zones en manque d'infrastructures électriques.

"Pour la région de Tambacounda, l'investissement s'élève à 7 milliards de francs CFA et permettra d'électrifier 73 villages dans les départements de Goudiry et Bakel (...), soit 22 000 bénéficiaires", a déclaré Ngor Sène, coordinateur du projet.

Il s'exprimait en marge du CRD de présentation du projet, qui s'est tenu dans les locaux de la gouvernance de Tambacounda.

Quelque 275 ménages bénéficieront d'un appui par la réalisation des installations électriques intérieures et de branchements au réseau dans la mise en œuvre du projet, selon Ngor Sène.

Un plan d'action genre qui accompagnera les femmes pour l'utilisation productive de l'électricité est également prévu dans l'exécution projet, a-t-il souligné.

D'après les termes de référence, le projet d'appui à l'accès à l'électricité par extension des réseaux du PADERAU cible 73 localités dont 18 dans le département de Bakel et 55 dans le département de Goudiry.

Dans sa mise en oeuvre, le projet prévoit 2 275 installations électriques intérieures et 2 275 branchements au réseau.

Il compte cibler les ménages ruraux, les infrastructures sociocommunautaires, notamment les cases de santé, les postes de santé, les commerces, les mosquées et les églises, les écoles et daaras (écoles coraniques), les forages, etc.

Les petits producteurs et entrepreneurs : agriculteurs, éleveurs, pécheurs, artisans et ouvriers font également partie des cibles du projet.

L'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, a salué l'arrivée de ce projet dans un contexte où l'accès à l'électricité est une problématique pour beaucoup de ménages et un enjeu sécuritaire et économique.

Elle a invité les populations des zones d'intervention à faciliter la mise en oeuvre du projet, et s'est réjouie de la bonne collaboration des autorités administratives