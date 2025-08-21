Sénégal: Diourbel - Des marraines d'écoles coraniques formées à la production de savons et d'eau de javel

Diourbel — Vingt "Ndeyou Daara" ou marraines d'écoles coraniques de la région de Diourbel (centre) ont pris part à une formation sur la fabrication de savons et d'eau de javel, dont l'objectif est de renforcer l'hygiène dans ces lieux d'enseignement et de protéger les pensionnaires contre les infections.

"Dans le ciblage des bénéficiaires, nous avons privilégié les plus jeunes afin de les former aux techniques de fabrication de savon. Les vingt participantes auront pour mission de répliquer la formation auprès des autres +Ndeyou Daara+", a déclaré la coordonnatrice régionale des "Ndeyou Daara" de Diourbel, Fatou Binetou Mbaye Kane.

S'exprimant à la clôture de la session, elle a précisé qu'un comité de suivi a été mis en place pour assurer la pérennité de cette initiative.

Mme Kane a rappelé que cette formation destinée aux formatrices permettra une restitution des connaissances acquises dans les différents quartiers.

"La formation est articulée autour des besoins des daaras, notamment la disponibilité de savons pour garantir une meilleure hygiène des enfants talibés", a-t-elle ajouté.

Au cours de la formation, les participantes ont appris à produire de l'eau de javel de qualité, en complément du savon, pour répondre aux exigences sanitaires des écoles coraniques, a précisé la coordonnatrice régionale des "Ndeyou Daara" de Diourbel.