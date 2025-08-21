Sénégal: Nécrologie - Décès de l'ancien magistrat et avocat El Hadji Guissé

Le Sénégal, et particulièrement le Djolof, pleurent la disparition d'un grand homme. Maître El Hadji Guissé, ancien magistrat et avocat, s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi.

Son parcours force le respect. Après avoir débuté comme agent d'agriculture à Linguère et à Samba Dia, près de Joal, il a suivi des cours de capacité en droit avant de s'inscrire à l'université. Grâce à sa détermination, il a gravi les échelons pour devenir l'un des grands magistrats sénégalais, aux côtés de figures comme Kéba Mbaye, Ousmane Goundiam, Isaac Foster, Ibra Nancy Ndiaye, Youssoupha Ndiaye ou encore Ousmane Camara.

Grand défenseur des droits de l'homme, il animait dans les années 1980 et 1990 la page hebdomadaire du Comité sénégalais pour les droits de l'homme, diffusée chaque dimanche après le journal parlé de 22 heures sur Radio Sénégal.

Après une brillante carrière de magistrat, il a poursuivi son engagement en prêtant serment comme avocat. Premier juge sénégalais à l'Union africaine, il restera également dans les mémoires comme un homme de foi, ayant acquis très tôt une solide formation coranique auprès de Momar Mbengue à Linguère.

La levée du corps a eu lieu mercredi à 15 heures à l'hôpital de Fann. À cette occasion, des honneurs militaires lui ont été rendus en présence de la famille judiciaire, de proches et de nombreuses personnalités venues l'accompagner à sa dernière demeure, au cimetière de Yoff où il repose désormais.

Qu'Allah l'accueille dans Son paradis.