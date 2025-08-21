Sénégal: Ousmane Sonko appelle le secteur privé à une mobilisation patriotique autour du Plan « Jubbanti Koom »

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé ce mercredi 20 août 2025, à la Primature, une importante rencontre avec les acteurs du secteur privé national. Objectif : partager et échanger sur le Plan de Redressement économique et social « Jubbanti Koom », dévoilé à la Nation et aux partenaires le 1er août dernier.

Dans son discours introductif, le Chef du Gouvernement est revenu sur les étapes majeures franchies depuis l'élection du Président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024. Il a notamment rappelé l'audit des finances publiques, l'élaboration de la Vision Sénégal 2050, ainsi que la présentation du Plan « Jubbanti Koom », qui constitue désormais la feuille de route économique et sociale du pays.

Ousmane Sonko a tenu à réaffirmer la volonté de l'État de renforcer le rôle et la place du secteur privé dans l'exécution des projets et programmes publics. « Aucun redressement durable n'est possible sans une participation active du secteur privé », a-t-il insisté.

Les représentants des organisations patronales, pour leur part, ont salué l'initiative de la rencontre et réitéré leur engagement à accompagner la mise en œuvre du Plan de Redressement et de l'Agenda national de Transformation.