Sénégal: Formation professionnelle - La construction d'une annexe du CFPT-SJ prévue à Diamniadio

Le Sénégal et le Japon vont signer dans les prochains jours, un accord pour la construction d'une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) à Diamniadio. L'annonce a faite mercredi dans un communiqué de la présidence publié à l'issue d'un entretien entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu lundi, avec le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba.

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba ont souligné lors leur tête-à-tête, l'excellence des relations entre le Sénégal et le Japon. Celles-ci, souligne la note sont fondées sur une coopération bilatérale exemplaire, des liens historiques et des valeurs communes telles que la paix, la démocratie, le respect de l'État de droit et du droit international.

« Dans ce cadre, un accord sera signé pour la construction d'une annexe du Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal-Japon (CFPT-SJ) à Diamniadio, et d'autres accords suivront dans les prochains jours. Cette rencontre a ouvert de nouvelles perspectives pour une coopération mutuellement bénéfique, augurant d'un partenariat encore plus solide et fructueux », renseigne le texte.

D'après la même source le Président Faye a appelé à un renforcement de la coopération dans des domaines stratégiques tels que la formation, la santé, l'hydraulique, la pêche, ainsi que la paix et la sécurité. Il a particulièrement insisté sur la formation comme pilier majeur du développement, soulignant que la réussite du Japon démontre que la qualité des ressources humaines est la clé du progrès.