Sénégal: Un projet d'électrification de 73 localités dans la région de Tambacounda

Un projet majeur d'électrification a été présenté aux autorités administratives de Tambacounda. Financé à hauteur de 58 milliards de francs CFA par l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD), cette initiative vise à apporter l'électricité à 73 localités de la région de Tambacounda.

Le projet a été présenté lors d'un Conseil régional de développement (CRD) présidé par l'adjointe au gouverneur de Tambacounda, Diarryatou Ndiaye. Selon le coordinateur du projet, Ngor Sène, l'investissement pour la région s'élève à 7 milliards de francs CFA et permettra d'électrifier 73 villages, bénéficiant à près de 22 000 personnes dans les départements de Goudiry et Bakel.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU).

Il cible non seulement les ménages ruraux mais aussi les infrastructures socio-communautaires, incluant les postes de santé, les écoles, les commerces, les mosquées, les églises et les forages. Un volet est également prévu pour accompagner les femmes dans l'utilisation productive de l'électricité.

La mise en œuvre du projet prévoit l'installation de 2 275 branchements au réseau, ainsi que des installations électriques intérieures. L'adjointe au gouverneur a salué l'arrivée de ce projet, qu'elle considère comme une réponse cruciale aux défis de sécurité et de développement économique dans la région.