Sénégal: Lycée Plan Jaxaay de Keur Massar - Un plan de relogement temporaire élaboré

20 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW (Stagiaire)

Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la Direction des Constructions Scolaires (DCS) et en collaboration avec l'Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye, a pris des mesures fortes pour répondre aux difficultés persistantes du lycée Plan Jaxaay, situé dans une zone régulièrement touchée par les inondations. En perspective de la rentrée scolaire 2025/2026, un plan de relogement temporaire a été mis en place afin de garantir la continuité pédagogique dans de bonnes conditions.

Ce dispositif, piloté par la DCS et l'Inspection d'Académie, prévoit la réaffectation des élèves sur deux sites : le Bloc Scientifique et Technologique (BST) de Keur Massar, le Cem Parcelles Assainies Unité 20. Des investissements sont en cours pour offrir à ces apprenants un cadre d'études adapté, sécurisé et favorable à l'apprentissage.

Cette démarche a été conçue dans un esprit de concertation inclusive, associant toutes les parties prenantes : les représentants des élèves, le corps professoral, le proviseur du lycée, les parents d'élèves, la municipalité et le conseil départemental.

L'objectif est de prendre en compte les besoins et préoccupations de chacun afin d'assurer une transition harmonieuse. En parallèle, le ministère travaille sur des solutions structurelles à long terme, en partenariat avec la DPGI et l'ADM, dans le cadre du projet PROGEP 2, afin d'améliorer le système de drainage et de réhabiliter les bâtiments endommagés.

Par cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement à offrir une éducation de qualité, inclusive et accessible, en plaçant les élèves au centre de ses priorités.

