Sénégal: Contrat Aser-AEE Power EPC - Thierno Alassane Sall maintient sa position

Le député et leader de l'opposition Thierno Alassane Sall a évoqué, hier, lors d'une conférence de presse, des irrégularités autour du contrat liant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) à l'entreprise espagnole Aee Power Epc, un programme qui couvre plusieurs régions du Sénégal. Il a invité l'Etat à édifier l'opinion publique sur les contours de ce dossier.

Après avoir publié, la veille, un communiqué de presse, dénonçant des manquements sur les paiements de primes effectués dans le dossier Aser-Aee Power Epc, l'ancien ministre de l'Energie Thierno Alassane Sall est de nouveau monté au créneau pour étayer son argumentaire. Face à la presse avant-hier mardi, il demande à l'Etat notamment au ministre des Finances d'apporter des éclairages sur les primes afférentes aux cautions sur avances de démarrage et les dépenses consenties, il considère qu'elles ont été payées en violation de la réglementation en vigueur.

M. Sall a souligné qu'il s'attendait à ce que le ministre réponde à la question écrite qu'il lui avait adressée, au mois de juin dernier. Il estime aussi que le procureur doit pouvoir ouvrir une enquête sur les contours de ce contrat signé le 23 février 2024 entre l'Aser et Aee Power Epc. Il ne répond pas, à ses yeux, aux attentes des populations sénégalaises et ses conditions d'attribution comportent des zones d'ombre. Thierno Alassane Sall considère également que les opérations effectuées semblent privilégier les intérêts de l'entreprises espagnole au détriment des populations sénégalaises.

Plaidant pour une bonne gestion des fonds publics, conformément au triptyque, « Jub Jubal Jubanti », Thierno Alassane Sall continue à exiger des éclairages sur des virements de plus de 5 milliards de francs Cfa, effectués en juin 2024. Il a aussi réagi à la sortie du député du parti au pouvoir Amadou Ba, qui a balayé, avant-hier, d'un revers de la main, ces accusations et reproché aux autorités une « violation flagrante » de l'article 13 du code Cima, laquelle entraîne la nullité des garanties. Il dénonce également une « protection injustifiée » dont aurait bénéficié Aee Power Epc au détriment de la société Aee Power Sénégal.

Rappelons que le Ministre des Finances avait appelé « à une lecture objective et dépassionnée du dossier, soulignant que toutes les démarches ont été conduites dans le strict respect des règles de la commande publique ».