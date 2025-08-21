Afrique: Maintien de la paix sur le continent - Le président Diomaye souligne l'urgence d'un financement prévisible et durable

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a souligné mercredi, l'urgence d'un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), organisée à Yokohama.

Après une matinée marquée par une série d'audiences, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part mercredi, à la cérémonie officielle de la 9e édition de la TICAD 9. Lors de la première séance plénière, consacrée à la paix et à la sécurité, le chef de l'État a souligné « l'urgence d'un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique ».

« Il a également plaidé pour une réforme du multilatéralisme, en faveur d'une gouvernance internationale plus juste et représentative, ainsi qu'un arrimage renforcé entre paix, sécurité et développement », lit-on dans un communiqué de la Présidence.

Le Président Faye, a par ailleurs, souligne la même source, mis l'accent sur la « nécessité d'investir dans les infrastructures, l'éducation, la formation et l'innovation », qu'il a qualifiées de piliers essentiels d'une croissance inclusive et durable.

Enfin, il a présenté la vision stratégique du Sénégal à travers l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, et a invité les partenaires internationaux à prendre part au « Forum Invest in Senegal », prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.