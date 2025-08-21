Cote d'Ivoire: BRVM - Air Liquide du pays figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce mercredi 20 août 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 20 août 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) le titre Air Liquide Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,27%.

Le cours de cette valeur est passé de 550 FCFA la veille à 590 FCFA ce 20 août 2025, soit une augmentation de 40 FCFA. La société Air Liquide Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier trimestre 2025. Les seules informations financières disponibles remonte au 31 décembre 2023 avec un résultat net après impôts de 895,708 millions de FCFA contre 402,747 millions de FCFA au 31 décembre 2022, soit une hausse de 122,39%.

En dehors d'Air Liquide Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,24 % à 1 185 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,04% à 1 140 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (6,77% à 710 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 1 905 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,06% à 17 655 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,86% à 2 110 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 1,70% à 14 450 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 0,92% à 16 150 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 0,89% à 9 515 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 925,776 millions de FCFA contre 868,057 millions de FCFA la veille.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 73,099 milliards, en passant de 12 249,965 milliards FCFA la veille à 12 233,573 milliards de FCFA ce 20 août 2025. Quant à celle du marché obligataire, elle a connu une baisse de 12,693 milliards, se situant à 10 456,818 milliards de FCFA contre 10 469,511 milliards de FCFA la veille.

Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,13% à 317,30 points contre 317,72 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,06% à 154,05 points contre 154,15 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a connu une progression de 0,25% à 131,71 points contre 131,38 points la veille.