Cote d'Ivoire: Autonomisation - Tenin Pillah Touré, une femme de coeur au service du bien-être des femmes

Son nom résonne comme une promesse d'espoir dans la commune d'Adjamé. Elle, c'est Tenin Pillah Touré. Elle est d'abord connue pour sa générosité et sa proximité avec les femmes de sa commune.

Cadre accomplie, elle n'a jamais perdu de vue ses racines ni oublié celles qui luttent chaque jour pour nourrir leur famille et trouver leur place dans la société.

Sa force réside dans son humanité. Elle écoute, accompagne, conseille, encourage. « Quand une femme se lève, c'est toute une société qui avance », dit-elle. Pour elle, ce n'est pas qu'un slogan, mais une ligne de conduite qui guide son action au quotidien.

De cette conviction sont nées de multiples initiatives : formations professionnelles, projets d'entrepreneuriat, activités génératrices de revenus, campagnes de sensibilisation sur la santé et le bien-être, etc. Son objectif est clair : faire de l'autonomie des femmes une réalité, d'abord à Adjamé, puis partout où ses actions portent leurs fruits.

De nombreuses femmes témoignent de l'impact de son engagement. Certaines, grâce à son soutien, ont pu créer une activité et retrouver dignité et confiance. D'autres, souvent laissées pour compte, ont trouvé en elle une oreille attentive et une main tendue.

Aujourd'hui, Tenin Pillah Touré incarne à la fois la rigueur d'une cadre et la tendresse d'une soeur, d'une mère, d'une alliée. Son combat ne fait que commencer, mais déjà, il inspire toute une génération à croire en un avenir plus juste, plus équitable et profondément humain.

Rappelons qu'avec son Ong Coeur d'Espoir International, elle fait beaucoup pour les femmes de la cité.