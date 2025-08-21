Cote d'Ivoire: Camp mondial Iyf 2025 - Plus de 5 000 jeunes apprennent à devenir des leaders

Ils sont plus de 5 000 jeunes, venus de Côte d'Ivoire et d'autres pays du monde, à participer cette année, du 18 au 21 août 2025, au Camp mondial qui se tient à Abidjan sur le thème : « Côte d'Ivoire, terre de jeunes leaders ».

« Lycéens, étudiants, jeunes, merci d'avoir choisi de consacrer vos pas à ce rendez-vous unique. En un temps où les vacances ouvrent mille routes, vous avez préféré celle qui élève l'esprit et nourrit l'avenir. Votre présence donne au programme son éclat, car sans vous, il ne serait qu'une promesse. Avec vous, il devient une réalité vibrante, le meilleur chemin qu'un jeune puisse emprunter en cette saison », a déclaré Flavien Gnizako, président pays de l'Iyf, le mardi 19 août 2025, à l'occasion de la cérémonie officielle dudit camp.

Flavien Gnizako a invité les jeunes à s'imprégner des conférences, des échanges éducatifs portant sur le changement de mentalité et des académies. Car dit-il, ces conférences et cours d'éducation au changement de mentalité sont comme des rayons de soleil perçant la brume des jeunes esprits, éclairant les chemins où l'ombre de l'addiction s'était glissée.

« L'éducation au changement de mentalité ne se contente pas de transmettre des connaissances. Elle insuffle la liberté, éveille la force intérieure, transforme la peur en audace et le doute en lumière créatrice », a-t-il indiqué, avant d'inviter les jeunes à se laisser emporter par le souffle vibrant du camp, où chaque activité est une vague d'émotions prête à les submerger.

Le Révérend Yeong Parle, représentant le fondateur de l'organisation Iyf, après une conférence basée sur la parole de Dieu, s'est réjoui de l'attention accordée par les jeunes.

« Je suis surpris parce que j'ai prêché dans plusieurs pays, et en Côte d'Ivoire, les jeunes s'intéressent à Dieu, ils écoutent attentivement. Ils ont compris le message. Je suis très impressionné. J'espère que les jeunes vont garder cette parole de Dieu dans leurs coeurs et en faire une boussole, car leur avenir est radieux en Côte d'Ivoire », a affirmé l'homme de Dieu.

Il n'a pas manqué non plus de saluer l'évolution infrastructurelle du pays. Selon lui, chaque fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il constate que le pays se développe et devient plus propre.