Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Candidature de Ouattara - Le Rhdp se prépare pour le 26 août

Le dépôt de la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, est très attendu par les militants et sympathisants de son parti.

Le mercredi 20 août 2025, Kobenan Kouassi Adjoumani, le porte-parole principal de cette formation politique, lors de la tribune "Les Rendez-Vous du Rhdp" à la rue Lepic, à Cocody, a déclaré que cet acte du Chef de l'Etat, en plus d'être une action solennelle, sera une fête populaire qui va mobiliser toutes les forces vives de l'alliance au pouvoir et, au-delà, toute la Côte d'Ivoire. « Le candidat de notre parti, Alassane Ouattara, procédera dans quelques jours au dépôt de sa candidature. Ce sera un grand moment de notre marche vers la victoire », a-t-il fait savoir.

Kobenan Kouassi Adjoumani a soutenu qu'au regard de l'importance de cet acte de dépôt de candidature de leur champion, la jeunesse houphouëtiste a déjà annoncé la couleur, à travers une mobilisation extraordinaire qu'elle organisera ce jour-là pour accompagner le Président Ouattara à la Commission électorale indépendante (Cei). « Nous attendons impatiemment ce jour. Les jours à venir, on aura des informations sur les dispositions à prendre pour accompagner le Président Ouattara », a-t-il informé.

Le porte-parole principal a, dans cette dynamique, affirmé que le Rhdp a honoré son statut en réunissant, sans coup férir, les parrainages nécessaires dans toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire, pour permettre à son président de boucler son dossier de candidature.

« Nous voulons ici nous réjouir du fait que, comme le laissent croire certaines annonces, d'autres acteurs politiques aient pu relever le défi du parrainage citoyen, pour se conformer à nos textes de loi. Cela est de bon augure, pour une compétition électorale ouverte et pour la démocratie », s'est-il félicité.

Kobenan Kouassi Adjoumani a profité de cette lucarne pour répondre aux propos de l'ex-Chef de l'Etat, Laurent Gbagbo, sur « un 4e mandat » du Président Ouattara. Il a avancé que ce discours du leader du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci) tenu lors de l'opération " Côcôcô", le 16 août, à la place Ficgayo de Yopougon, contraste avec la réalité.

Mieux, selon lui, ce "soi-disant 4e mandat" du Chef de l'Etat n'existe que dans l'esprit du " Woody de Mama". « L'ancien Président Laurent est resté trop longtemps hors de la Côte d'Ivoire. On ne lui a pas dit que le Président Ouattara est candidat pour son 2e mandat de la 3e République. Si vous dites que le 1er mandat de la 3e République n'existe pas, alors on retourne à la case de départ pour annuler toutes les décisions prises par l'exécutif. Cela inclut la levée, dans la nouvelle Constitution, de la limitation d'âge pour être candidat à l'élection présidentielle. M. Gbagbo a presque 80 ans, mais il veut encore être candidat », s'est-il défendu.

Avant d'inviter l'opposition à se préparer pour affronter Alassane Ouattara aux prochaines joutes électorales, en ce sens que le scrutin présidentiel aura lieu à la date constitutionnelle et sera apaisé et démocratique.

Le porte-parole principal du Rhdp a également condamné « la rhétorique guerrière, la violence verbale, les propos xénophobes, la défiance des institutions de la République, la menace de boycott actif et de déstabilisation qui ont fusé de ces rassemblements du couple Ppa-Ci-Pdci-Rda ».

À en croire, ce discours "rétrograde et malsain", en plus de fragiliser la cohésion sociale, jette l'opprobre sur les institutions de la Côte d'Ivoire. « Nous tenons à rappeler qu'autoriser la tenue d'une marche ou d'un meeting de l'opposition ne doit pas être perçu comme un acte de faiblesse, mais constitue plutôt un signe de bonne volonté d'un gouvernement qui a à coeur de faire prévaloir la démocratie et l'Etat de droit », a-t-il fait remarquer.