Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 / Valentin Kouassi (pdt JPdci-Rda) - 'Le PDCI doit avoir un candidat'

Dans une interview exclusive ce mercredi 20 août, Valentin Kouassi, président de la jeunesse du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) urbaine, est revenu sur plusieurs sujets brûlants liés à l'actualité politique de son parti, notamment la présidentielle de 2025 et la désignation d'un candidat. Lors de cet entretien à sa résidence à Abidjan, la question centrale est rapidement abordée : la présidentielle de 2025. Kouassi ne tergiverse pas et adopte une position résolue : "Le PDCI doit avoir un candidat." Le jeune leader affirme que l'aspiration naturelle de tout militant est de voir son parti conquérir le pouvoir.

"Nous avons déjà pris les devants en convoquant un bureau politique, une convention et en choisissant notre candidat : le président Thidiane Thiam", annonce-t-il. Pour lui, cette décision est irrévocable et s'inscrit dans la droite ligne de l'histoire du PDCI. Malgré une campagne interne féroce, notamment après les demandes d'un groupe de cadres appelant à un congrès pour désigner un nouveau candidat, Valentin Kouassi reste calme et optimiste : "Ce sont des militants libres qui ont exprimé une opinion. Mais il revient à la direction du parti de donner la réponse officielle. Les débats font partie de la vie du PDCI, et c'est par ces échanges que nous avançons."

Valentin Kouassi rappelle également que, même dans les moments difficiles, le PDCI a toujours su surmonter les divergences pour renforcer sa cohésion. "Le PDCI est un parti fort, capable de se réinventer et de se rassembler", martèle-t-il.

L'inéligibilité de Thidiane Thiam : Une situation sous contrôle ?

L'inéligibilité de Thidiane Thiam est l'un des sujets les plus épineux du moment. Le 10 septembre, la décision du Conseil constitutionnel pourrait décider de son avenir. "Il n'est pas possible de présager ce qui se passera. Mais je suis convaincu que le président du parti a les informations nécessaires pour nous guider et nous préparer à toute éventualité", affirme Valentin Kouassi. Une certitude, toutefois, selon le leader de la jeunesse urbaine du PDCI : le PDCI sera prêt, peu importe les obstacles.

Le message de Valentin Kouassi est limpide : "La jeunesse du PDCI se bat pour que ses idées et ses aspirations soient pleinement représentées dans le processus électoral de 2025." Pour lui, l'objectif reste inchangé : la conquête du pouvoir, avec un candidat qui incarne les espoirs du parti et du peuple ivoirien.

Dans une période marquée par des défis internes et des rivalités politiques, Valentin Kouassi continue de défendre les valeurs du PDCI avec une détermination sans faille. À quelques mois des élections, il est plus que jamais résolu à voir son parti entrer dans la bataille présidentielle de 2025, avec un candidat à la hauteur des attentes des Ivoiriens.

Le Front Commun et la quête du pouvoir

Concernant le Front Commun, qui s'élargit avec d'autres formations politiques, Valentin Kouassi ne cache pas son enthousiasme. "C'est une coalition pour un objectif commun", souligne-t-il. Pour lui, ce n'est pas un facteur de fragilisation du PDCI, mais plutôt une opportunité de renforcer l'action de l'opposition en vue des élections. En outre, il aborde le silence de l'ex-secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Maurice Kakou Guikahué, avec respect, soulignant qu'en politique, le silence est parfois une forme de communication.

Au cours de cette interview, il a déploré l'arrestation et l'incarcération de ses camarades militants, leaders des jeunes ruraux et estudiantins. Valentin Kouassi a appelé à leur libération.