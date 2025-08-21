Après un combat haletant conclu en prolongation (102-96), la Côte d'Ivoire a vu son rêve de demi-finale s'envoler face au Mali, le mercredi 20 août 2025 à Luanda. Les Éléphants payent cher leur déficit aux rebonds malgré un Matt Costello solide (21 pts).

Les Éléphants basketteurs se sont battus jusqu'au bout, mais ce mercredi à Luanda, le Mali a eu le dernier mot. Au terme d'un quart de finale électrique, conclu après un temps réglementaire à égalité (90-90), les Aigles maliens ont arraché la victoire en prolongation (102-96).

Un match tendu et équilibré

Dès l'entame, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Les Ivoiriens, portés par Solo Diabaté (16 pts) et le jeune Assemian Moularé (12 pts), ont montré de belles séquences offensives, mais n'ont jamais réussi à creuser l'écart. Matt Costello, impérial dans la raquette, a cumulé 21 points à 50 % de réussite (8/16) et 12 rebonds, maintenant son équipe en vie jusqu'au bout.

En face, le pivot malien Aliou Fadiala Diarra a livré un récital (35 points, 14 rebonds), étouffant les Ivoiriens par son impact physique et son activité des deux côtés du terrain.

Si la Côte d'Ivoire a su s'illustrer par son adresse à deux points (51,2 %), elle a lourdement souffert dans un secteur clé : les rebonds. Les Éléphants ont concédé 58 prises au Mali contre seulement 44, laissant trop de deuxièmes chances à leurs adversaires (35 rebonds défensifs maliens contre 26 ivoiriens).

Autre point noir : l'efficacité derrière l'arc. Avec un faible 30,4 % de réussite à trois points, les hommes de Miguel Hoyo n'ont pas su convertir leurs opportunités extérieures, contrairement aux Maliens plus adroits (40,5 % à 3 pts).

Le Mali surprend, la Côte d'Ivoire éliminée

Cette défaite sonne comme un coup d'arrêt pour la Côte d'Ivoire, classée 2e nation africaine et 31e mondiale, qui sort dès les quarts de finale. Le Mali, 11e nation africaine, réalise l'exploit et se qualifie pour les demi-finales, où il affrontera le vainqueur du choc Nigeria-Sénégal.

Les Éléphants quittent la compétition la tête haute, mais leur fragilité au rebond restera comme la faille décisive qui a ouvert la voie aux Aigles maliens.