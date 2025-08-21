Cote d'Ivoire: Armées - Le Lieutenant-colonel Bah Sessanhoudja Venceslas désormais patron du BIPA

Le Bureau d'information et de presse des armées (Bipa) a un nouveau patron en la personne du Lieutenant-colonel Bah Sessanhoudja Venceslas. Il succède au Colonel Bodjo Assagou Jean-Marie, affecté à l'Académie des forces armées de Zambakro, en qualité d'instructeur de langues.

La cérémonie de passation des charges s'est déroulée le jeudi 20 août 2025, à la salle de rédaction du Bipa, en présence de l'Intendant Colonel-major Agré Djindji Blaise, chef de la Division organisation et ressources humaines (Dorh) de l'État-major général des armées.

« Je me suis épanoui sur le plan opérationnel et surtout dans le domaine de la communication. Félicitations au Lieutenant-colonel Bah pour sa brillante nomination à la tête du Bipa », a déclaré le Colonel Bodjo Assagou Jean-Marie, avant de témoigner sa reconnaissance à ses désormais ex-collaborateurs.

Le nouveau patron du Bipa, le Lieutenant-colonel Bah Venceslas, a exprimé sa gratitude au Chef d'État-major général des armées (Cemga), le Général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour cette marque de confiance.

Il a également salué le travail accompli par son prédécesseur durant ses deux années à la tête du Bipa, avant d'exhorter ses nouveaux collaborateurs à rester disponibles pour l'exécution de la mission commune qui leur est assignée.

Le représentant du Cemga, l'Intendant Colonel-major Agré Djindji Blaise, a, pour sa part, félicité les deux officiers supérieurs pour leurs nouvelles fonctions. Il a ensuite invité l'ensemble du personnel du Bipa à faire corps avec leur nouveau chef. « La discipline, la loyauté, le professionnalisme et la disponibilité doivent vous caractériser pour la préservation des acquis », a-t-il recommandé.

Le Lieutenant-colonel Bah Sessanhoudja Venceslas devient ainsi le 7e chef du Bipa depuis sa création.

Notons que pour son aurevoir, le Colonel Bodjo Assagou Jean-Marie a reçu un présent du Bipa.