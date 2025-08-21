Togo: Lomé et Libreville veulent densifier leurs relations bilatérales

20 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo et le Gabon veulent donner un nouveau souffle à leur coopération bilatérale, établie depuis 1968. L'engagement a été réaffirmé ce jour à Lomé lors d'un entretien entre le Président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, et le Haut-Commissaire du Gabon, Maximin Mangoualamangoye, récemment installé au Togo.

« Nos relations diplomatiques sont anciennes. Il est temps de les densifier et d'explorer de nouveaux axes pour le bien de nos peuples », a confié le diplomate gabonais à l'issue de la rencontre.

Parmi les priorités retenues figurent la culture, le tourisme, ainsi que le commerce, avec la perspective d'un rapprochement accru entre les chambres de commerce des deux pays afin de stimuler les échanges économiques.

La nomination de M. Mangoualamangoye, en poste depuis mars 2024, illustre la volonté partagée de raffermir les liens historiques entre Lomé et Libreville. Basé à Lomé, son Haut-commissariat couvre également le Bénin et le Ghana, consolidant ainsi la présence diplomatique gabonaise dans la sous-région.

