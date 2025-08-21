Afrique: Un dialogue renforcé en marge de la TICAD 9

Quelques heures après l'ouverture officielle de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a eu un entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des relations de confiance et de coopération établies de longue date entre le Togo et le Japon, et visait à explorer de nouvelles perspectives de partenariat dans des secteurs stratégiques.

Les discussions, élargies aux membres des deux délégations, ont permis de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale et d'identifier de nouveaux axes de collaboration. Le Président Faure Gnassingbé a salué la qualité du partenariat qui lie les deux pays, exprimant sa volonté d'intensifier les investissements japonais au Togo, notamment dans les infrastructures logistiques.

À cet égard, le port autonome de Lomé a été évoqué comme un pôle stratégique de connectivité régionale, où un investissement majeur de la société Toyota Tsusho est attendu.

Les échanges ont également porté sur les défis liés à la sécurité humaine, la paix et la justice sociale en Afrique. Le Président togolais a rappelé la complexité des crises sécuritaires régionales et souligné la nécessité d'une approche globale intégrant la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement.

Le Premier ministre Ishiba a salué le rôle de médiateur du Togo dans la gestion de plusieurs crises africaines, notamment au Sahel et en République démocratique du Congo, tout en réaffirmant l'engagement du Japon à accompagner le continent dans ses efforts de stabilité et de prospérité.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer le suivi des engagements issus de la TICAD 9, afin d'assurer la mise en oeuvre effective des projets identifiés. Ils ont réaffirmé leur détermination à consolider les acquis de la coopération et à bâtir un partenariat encore plus solide au service du développement durable et inclusif.

En soirée, le Premier ministre japonais a offert un banquet officiel en l'honneur des dirigeants africains, auquel a pris part Faure Gnassingbé, dans un esprit d'amitié et de rapprochement entre l'Afrique et le Japon.