Congo-Kinshasa: Education nationale - Revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2025

La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu, a officiellement lancé les travaux de la Revue annuelle d'évaluation des activités de l'Inspection scolaire.

L'événement s'est tenu à l'espace village Ayongo, dans la commune de Nsele, en présence des inspecteurs principaux provinciaux (IPP) et des inspecteurs principaux adjoints (IPA) venus des soixante provinces éducationnelles du pays.

Organisée par l'Inspection générale de l'EDU-NC, cette rencontre se déroule du 16 au 22 août sur le thème « De la résilience à une inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école ». Dans son allocution, la ministre Raïssa Malu a salué le choix du thème, mettant en lumière la résilience dont ont fait preuve les inspecteurs face aux crises sanitaire, sécuritaire et environnementale.

« Votre résilience a été mise à l'épreuve, et vous avez démontré que, malgré les obstacles, l'éducation n'a jamais été reléguée au second plan. L'inspection scolaire a su maintenir son engagement pour assurer la supervision, l'encadrement pédagogique et l'évaluation des épreuves », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite appelé à transformer cette résilience en une dynamique nouvelle fondée sur trois piliers : l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté. Pour elle, les inspecteurs porteurs de ces valeurs ont la mission de faire de l'école un véritable "laboratoire de la démocratie". « Ces assises doivent être un espace d'introspection, d'innovation et de relance au service d'une éducation de qualité, équitable et citoyenne », a-t-elle affirmé.

Numérisation et transparence : cap sur l'innovation

La ministre a également abordé les récentes innovations dans le secteur éducatif, notamment la numérisation du processus de correction de l'examen d'État. Face aux interrogations suscitées par la publication rapide des résultats -- trois jours après la fin des épreuves -- elle a tenu à rassurer l'opinion publique. « Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité du processus, au bénéfice de tous nos enfants », a-t-elle expliqué. Elle a profité de l'occasion pour saluer le travail de l'Inspection générale, et en particulier celui de son chef de corps, Hubert Kimbonza, pour son professionnalisme et son engagement sans faille dans la mise en oeuvre de la vision du ministère.

Vers une inspection scolaire axée sur les résultats

Avant l'ouverture officielle des travaux, l'Inspecteur général Hubert Kimbonza a exprimé sa reconnaissance envers la ministre d'État pour la confiance renouvelée du chef de l'État, qui l'a reconduit dans ses fonctions au sein du gouvernement Suminwa 2. S'adressant aux inspecteurs, il a lancé un appel à une réforme profonde des pratiques.

« Il est temps d'inscrire notre action dans une logique de résultats, avec des indicateurs clairs, des plans d'action mesurables et des évaluations rigoureuses de notre impact sur la qualité de l'enseignement et des apprentissages », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la nécessité de maîtriser les outils numériques, condition essentielle pour une inspection scolaire moderne, résiliente et véritablement transformatrice.