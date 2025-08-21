Congo-Brazzaville: Formation - Une master class pour valoriser les jeunes talents

Organisée du 11 au 14 août à Brazzaville par la Fondation Pupuce Academy, la master class vise, entre autres, à transmettre aux jeunes filles des compétences intemporelles et universelles, leur permettant de devenir, au-delà de simples apprenants, de véritables ambassadeurs d'élégance, de confiance et de réussite.

Ayant pour marraine l'épouse du Premier ministre, Aurélie Makosso, la première masterclass pour femmes ambitieuses et talentueuses était centrée autour de l'art de la table, l'étiquette et le savoir-vivre. Des thèmes qui sont des savoirs essentiels et de véritables piliers de la vie en société, à en croire la représentante de la marraine, Marina Mondelé.

Selon elle, l'art de la table, bien au-delà de la décoration ou du service, est un langage universel qui traduit le respect, le partage et l'élégance autour d'un repas. Quant à l'étiquette, Marina Mondelé pense qu'il s'agit d'un ensemble de règles qui orientent le comportement des humains en toutes circonstances pour que dignité et respect coordonnent chacune de leurs interactions.

Le savoir-vivre, c'est une alliance subtile de courtoisie, de douceur et de bienveillance, qui transforme les échanges en moments d'harmonie et d'humanité. «Parlons justement de ce savoir-vivre, pierre angulaire de notre identité. Au Congo-Brazzaville, il revêt une signification profonde et particulière. Il est bien plus qu'un manuel de politesse. C'est l'ADN de notre vivre-ensemble ! Il incarne l'ensemble des codes sociaux ancestraux, des pratiques relationnelles harmonieuses », a souligné Marina Mondelé.

L'Académie de Pupuce ou « Pupuce Academy » est une initiative lancée à Brazzaville pour rendre hommage au feu Pupuce Ibata Ngalla, une mécène culturelle engagée et ancienne présidente du comité Miss Congo. Il s'agit, d'après ses initiatrices, notamment Pucette Sassou N'Guesso, d'une académie culturelle et éducative fondée pour honorer la mémoire de cette dame décédée il y a quelque temps. En effet, cette structure est centrée sur l'épanouissement et la formation des jeunes femmes dans plusieurs compétences clés pour leur développement personnel et professionnel.

L'objectif étant de valoriser les jeunes filles congolaises en leur offrant des formations dans plusieurs domaines tels que l'éloquence, l'étiquette et le savoir-vivre, l'entrepreneuriat féminin, le développement personnel, la confiance en soi ainsi que des occasions de révéler leurs talents à travers des expressions artistiques. Les formations destinées aux jeunes filles âgées de 18 ans et plus, avec une durée variable, selon les modules, et se concluent par un certificat ou une attestation de participation.

Le but ultime est d'encadrer et d'élever la jeune fille congolaise dans l'esprit des actions que menait Pupuce Ibata Ngalla en accompagnant les candidates au concours Miss Congo dans leur préparation. « En recevant aujourd'hui vos certificats, vous recevez la reconnaissance de vos efforts, la récompense de votre discipline et le fruit de votre engagement à devenir la meilleure version de vous-mêmes.

Inspirée par l'exemple lumineux de feue Mme Pupuce Ibata Ngalla, cette académie perpétue un héritage d'excellence et de transmission de valeurs intemporelles. Au nom de Mme Aurélie Makosso, marraine de coeur de cette édition, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations et vous encourage à poursuivre dans cette voie afin de bâtir ensemble un Congo rayonnant, fier, cultivé, raffiné et ambitieux », a exhorté Marina Mondelé.