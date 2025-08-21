Congo-Brazzaville: Forum sur la filière ciment - Un comité ad hoc mis en place pour affiner les résolutions

20 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Ouvert le 18 août à Brazzaville, le forum sur la filière ciment au Congo s'est clôturé le lendemain sur une note positive marquée par la mise en place d'un comité ad hoc chargé de poursuivre des échanges avec le gouvernement afin de créer des conditions propices à l'optimisation de la filière ciment.

Au terme de deux jours de travaux, au cours desquels ils ont dressé l'état des lieux du secteur du ciment, les experts ont circonscrit des anomalies qui freinent son épanouissement. A la suite de ce constat alarmant, les participants ont adopté quelques résolutions et mis sur pied un comité ad hoc qui a pour responsabilité de continuer à échanger avec la tutelle en vue d'affiner la feuille de route établie à cet effet.

L'objectif est de booster l'optimisation de l'industrie du ciment dans le pays, un secteur stratégique dans le développement économique du Congo, créateur d'emplois et porteur de croissance. « Je suis convaincu que nous pouvons continuer à avancer ensemble vers une optimisation réussie de la filière ciment. Avec le concours de la Primature, un cadre formel de concertation devrait être mis en place par le Premier ministre, regroupant les opérateurs cimentiers et les ministères sectoriels. Sa mission consistera à élaborer un plan d'action, une feuille de route, aider à la régularisation de la filière et rendre compte au ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé de son évolution », a souligné le ministre Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes à la clôture des travaux.

A terme, un plan stratégique sera mis en place et transmis au Premier ministre, qui va à son tour le soumettre au gouvernement pour validation. Afin d'améliorer la gouvernance de la filière, il a invité les participants à rester engagés et à poursuivre les discussions amorcées à travers des projets communs dans le cadre de l'échange d'idées. Toutefois, le ministre Nicéphore Fylla a relevé la nécessité d'accroître la production du ciment par la création d'autres cimenteries à travers le pays afin de faire du pays un hub cimentier dans la sous-région. Les trois usines en fonctionnement, sur les cinq que le Congo disposait il y a quelques années, ne pouvant pas satisfaire la demande.

A cet effet, il a annoncé l'ouverture prochaine de la cimenterie Tao-tao à Dolisie dans le Niari et projette la construction de deux autres unités à Okoyo, dans la Cuvette-Ouest et à Liouesso dans le département de la Sangha afin de rendre le produit disponible et accessible à tous.

