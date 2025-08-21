Egypte: Mohamed Salah élu meilleur joueur de la Premier League pour la troisième fois

La star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de Liverpool et de l'équipe nationale d'Égypte, a reçu le prix de l'Association des joueurs professionnels (PFA) du meilleur joueur de la Premier League pour la saison 2024-2025. Cette récompense vient couronner une saison exceptionnelle où il a mené son équipe au titre de champion d'Angleterre.

Salah est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur de l'histoire de la Premier League à remporter ce prix à trois reprises, après ses victoires en 2017-2018 et 2021-2022.

Un joueur aux statistiques exceptionnelles

Mohamed Salah doit ce titre à ses statistiques impressionnantes. Il a terminé meilleur buteur du championnat avec 29 buts et meilleur passeur avec 18 passes décisives. Il a ainsi réalisé un exploit sans précédent en remportant, au cours d'une même saison, les prix de :

Meilleur joueur de la PFA

Meilleur joueur de la Premier League

Meilleur joueur de l'Association des journalistes de football

le Soulier d'or

le prix du meilleur créateur de jeu

Le club de Liverpool a salué cette victoire sur son compte X, en déclarant : « Le roi est couronné... Salah est le meilleur joueur de la Premier League 2025 de l'Association des joueurs professionnels. » Cela confirme sa place parmi les plus grands joueurs de l'ère moderne.