Egypte: Mohamed Salah élu meilleur joueur de la Premier League pour la troisième fois

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La star égyptienne Mohamed Salah, capitaine de Liverpool et de l'équipe nationale d'Égypte, a reçu le prix de l'Association des joueurs professionnels (PFA) du meilleur joueur de la Premier League pour la saison 2024-2025. Cette récompense vient couronner une saison exceptionnelle où il a mené son équipe au titre de champion d'Angleterre.

Salah est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur de l'histoire de la Premier League à remporter ce prix à trois reprises, après ses victoires en 2017-2018 et 2021-2022.

Un joueur aux statistiques exceptionnelles

Mohamed Salah doit ce titre à ses statistiques impressionnantes. Il a terminé meilleur buteur du championnat avec 29 buts et meilleur passeur avec 18 passes décisives. Il a ainsi réalisé un exploit sans précédent en remportant, au cours d'une même saison, les prix de :

Meilleur joueur de la PFA

Meilleur joueur de la Premier League

Meilleur joueur de l'Association des journalistes de football

le Soulier d'or

le prix du meilleur créateur de jeu

Le club de Liverpool a salué cette victoire sur son compte X, en déclarant : « Le roi est couronné... Salah est le meilleur joueur de la Premier League 2025 de l'Association des joueurs professionnels. » Cela confirme sa place parmi les plus grands joueurs de l'ère moderne.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.