Tunisie: Transport scolaire et universitaire - Démarrage de la vente des abonnements

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La vente des abonnements de transport scolaire et universitaire pour l'année 2025/2026 débutera le lundi 25 août 2025. Ces abonnements sont valables pour le réseau de bus, de métro et la ligne ferroviaire Tunis-Goulette-La Marsa.

La société de transport de Tunis a annoncé que les abonnements seront disponibles dans 151 bureaux de poste :

130 bureaux dans le Grand Tunis (56 à Tunis, 19 à l'Ariana, 35 à Ben Arous et 20 à la Manouba).

21 bureaux dans les centres des autres gouvernorats.

Pour faciliter l'achat, cinq points de vente principaux ont été mis en place :

L'agence commerciale d'El Mourouj 4, face au terminus du métro.

L'agence commerciale de Cité El Khadra.

L'agence commerciale de la station « Slimane Kahia » à La Manouba.

L'agence commerciale de la station « La Marsa Plage ».

Un point de vente sur le campus universitaire de La Manouba, à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Un point de vente à la station « Tunis Marine » du TGM sera également disponible pour corriger ou modifier les abonnements en cas d'erreur.

Les agences seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 17h, et le samedi de 8h à 13h.

Il est également possible d'acheter les abonnements en ligne sur le site de la Poste tunisienne : www.ichtirak.poste.tn.

