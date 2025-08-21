Tunisie: Nouvelle plateforme « Nusuk Omra » - S'inscrire en ligne sans intermédiaire

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé ce mercredi le lancement de « Nusuk Omra », un service qui permet aux personnes souhaitant effectuer la Omra depuis l'étranger de faire une demande de visa et de réserver tous les services liés à leur voyage directement sur la plateforme officielle : https://umrah.nusuk.sa/, sans avoir recours à un intermédiaire.

Un service numérique complet et sur mesure

Ce nouveau service est une option moderne qui s'ajoute aux agences de voyages agréées dans le pays du pèlerin. La plateforme permet aux utilisateurs de choisir des forfaits complets ou des services individuels, incluant : le visa, l'hébergement, le transport, les visites guidées et les services d'assistance.

Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser leurs forfaits selon leurs préférences.

La plateforme se distingue par son interface moderne, disponible en sept langues, et s'intègre aux systèmes gouvernementaux pour offrir une expérience numérique fluide et unifiée. Le service propose également plusieurs options de paiement adaptées à tous les profils, permettant aux pèlerins d'effectuer toutes leurs démarches en ligne, de la demande à l'obtention du visa, pour rendre leur voyage plus souple et plus enrichissant.