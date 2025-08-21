Tunisie: 3000 climatiseurs non conformes aux normes ont été saisis

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La directrice de la Qualité et de la Protection du consommateur au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Salwa Fatnassi, a déclaré ce jeudi que plus de 3 000 climatiseurs non conformes aux normes techniques ont été saisis. Parmi eux, certains n'avaient pas d'étiquette d'efficacité énergétique, et d'autres étaient interdits. Elle a ajouté que les services douaniers ont également saisi 87 climatiseurs de contrebande.

Invitée à l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM, Salwa Fatnassi a expliqué que chaque importation de climatiseurs est soumise à un contrôle officiel par les services du ministère du Commerce avant d'être validée par les douanes. Ce contrôle porte sur l'origine du produit, sa marque et sa conformité.

Elle a souligné que les climatiseurs doivent obligatoirement afficher une étiquette d'efficacité énergétique qui indique leur niveau de consommation d'énergie. Cette étiquette, placée directement sur l'appareil, garantit le droit du consommateur à l'information. Salwa Fatnassi a précisé que les niveaux de consommation de 4 à 7 sont interdits en Tunisie car ils affectent le flux électrique et la compagnie nationale d'électricité et de gaz.

La directrice a également mentionné que cette étiquette comporte désormais un QR code. Les consommateurs peuvent le scanner via l'application E-tiquette pour vérifier si le produit a bien fait l'objet d'un contrôle officiel par le ministère.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.