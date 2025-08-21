Tunisie: 3000 climatiseurs non conformes aux normes ont été saisis

La directrice de la Qualité et de la Protection du consommateur au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Salwa Fatnassi, a déclaré ce jeudi que plus de 3 000 climatiseurs non conformes aux normes techniques ont été saisis. Parmi eux, certains n'avaient pas d'étiquette d'efficacité énergétique, et d'autres étaient interdits. Elle a ajouté que les services douaniers ont également saisi 87 climatiseurs de contrebande.

Invitée à l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM, Salwa Fatnassi a expliqué que chaque importation de climatiseurs est soumise à un contrôle officiel par les services du ministère du Commerce avant d'être validée par les douanes. Ce contrôle porte sur l'origine du produit, sa marque et sa conformité.

Elle a souligné que les climatiseurs doivent obligatoirement afficher une étiquette d'efficacité énergétique qui indique leur niveau de consommation d'énergie. Cette étiquette, placée directement sur l'appareil, garantit le droit du consommateur à l'information. Salwa Fatnassi a précisé que les niveaux de consommation de 4 à 7 sont interdits en Tunisie car ils affectent le flux électrique et la compagnie nationale d'électricité et de gaz.

La directrice a également mentionné que cette étiquette comporte désormais un QR code. Les consommateurs peuvent le scanner via l'application E-tiquette pour vérifier si le produit a bien fait l'objet d'un contrôle officiel par le ministère.