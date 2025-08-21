Tunisie: Céréaliculture - Démarrage prochain de la saison des semis

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche dans le gouvernorat du Kef, Mounir Oubaïdi, a déclaré à Mosaïque FM que les opérations de préparation des terres ont commencé après la fin de la récolte de cette année. L'objectif est de préparer le début de la saison des semis, qui est prévue pour la semaine prochaine. Pour lui, cette étape est tout aussi importante, voire plus, que la récolte elle-même, car elle est la première du cycle agricole annuel.

Mounir Oubaïdi a ajouté qu'il est crucial que les autorités de tutelle et tous les acteurs du secteur agricole contribuent à la réussite de ces semis. Il a souligné la disponibilité des semences de qualité pour la saison agricole 2025/2026.

Il a toutefois mentionné un problème lié à l'approvisionnement en phosphate de diammonium (DAP). Dès le début de l'année, il a exhorté le ministère de l'Agriculture à constituer un stock stratégique de semences et d'engrais de haute qualité pour garantir aux agriculteurs des conditions de semis optimales.

Par ailleurs, Mounir Oubaïdi a évoqué les indemnisations du Fonds des calamités naturelles pour la saison 2023/2024. Il a rappelé qu'une réunion ministérielle a eu lieu à ce sujet la semaine dernière. Il a insisté sur l'importance d'accélérer le versement de ces fonds pour que les agriculteurs, en particulier ceux du sud du gouvernorat du Kef, puissent faire face aux besoins de la prochaine saison.

Il a également souligné la nécessité de publier une circulaire officielle qui aidera les agriculteurs à obtenir des financements bancaires.

