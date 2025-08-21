Tunisie: Enfants atteints de troubles du spectre autistique - Ouverture des inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l'ouverture des inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 pour les enfants âgés de 3 à 7 ans atteints de troubles du spectre autistique.

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 août 2025, le ministère invite les parents à déposer un dossier de candidature au siège du complexe social et éducatif pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique, situé à la cité Omar El Mokhtar, à Sidi Hassine. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 19 septembre 2025.

Le dossier doit inclure les documents suivants :

Une demande adressée au ministre des Affaires sociales.

Une copie de la carte d'identité du tuteur légal de l'enfant, ou une carte de contact si le tuteur est une institution publique.

Un extrait de naissance récent de l'enfant (datant de moins de trois mois).

Une copie de la carte d'invalidité de l'enfant, si disponible.

Une copie de la carte de soins.

Un rapport médical détaillé délivré par un établissement hospitalier, précisant que l'enfant est atteint d'un trouble du spectre autistique, indiquant son degré d'autonomie et l'éventualité de maladies ou de symptômes associés.

Deux photos d'identité récentes de l'enfant.

Le ministère précise que l'admission des enfants sera validée après l'examen de leurs dossiers par la commission d'admission, créée par la décision ministérielle n°31.