Tunisie: Zgougou - Un stock national de 130 tonnes annoncé

La production nationale de zgougou a enregistré une hausse en 2025, atteignant 106 tonnes contre 90 tonnes en 2024, selon le directeur de l'Agence de l'exploitation des forêts au ministère de l'Agriculture, Chadhli Gara.

Dans une intervention jeudi 21 août 2025 sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que le stock global actuel s'élève à environ 130 tonnes. Il a expliqué que la production du zgougou repose sur la vente du droit d'exploitation, organisée à travers des enchères publiques sur des superficies déterminées.

Gara a par ailleurs souligné que la filière passe par plusieurs étapes, notant que les opérations de collecte et de production restent particulièrement éprouvantes pour les exploitants.