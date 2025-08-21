Tunisie: Zgougou - Un stock national de 130 tonnes annoncé

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La production nationale de zgougou a enregistré une hausse en 2025, atteignant 106 tonnes contre 90 tonnes en 2024, selon le directeur de l'Agence de l'exploitation des forêts au ministère de l'Agriculture, Chadhli Gara.

Dans une intervention jeudi 21 août 2025 sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que le stock global actuel s'élève à environ 130 tonnes. Il a expliqué que la production du zgougou repose sur la vente du droit d'exploitation, organisée à travers des enchères publiques sur des superficies déterminées.

Gara a par ailleurs souligné que la filière passe par plusieurs étapes, notant que les opérations de collecte et de production restent particulièrement éprouvantes pour les exploitants.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.