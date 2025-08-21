Tunisie: TAV Tunisie lance le magazine The Gate pour la promotion de la destination Tunisie

Dans le cadre de sa stratégie de valorisation de la destination Tunisie, TAV Tunisie a lancé, le 20 août 2025, le magazine The Gate. Destiné aux passagers des aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba, ce magazine bilingue conçu par l'agence Markedia sera distribué gratuitement sur site.

The Gate propose un contenu riche valorisant la culture, le patrimoine et les traditions tunisiennes. Il comprend également des rubriques pratiques telles que des recommandations touristiques, des informations sur les événements régionaux, et des services dédiés aux Tunisiens résidant à l'étranger.

Ce projet éditorial, publié deux fois par an et disponible en version numérique, témoigne de l'engagement de TAV Tunisie à offrir un accueil de qualité et à renforcer le rayonnement touristique du pays.