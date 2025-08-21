Tunisie: TAV Tunisie lance le magazine The Gate pour la promotion de la destination Tunisie

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de sa stratégie de valorisation de la destination Tunisie, TAV Tunisie a lancé, le 20 août 2025, le magazine The Gate. Destiné aux passagers des aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba, ce magazine bilingue conçu par l'agence Markedia sera distribué gratuitement sur site.

The Gate propose un contenu riche valorisant la culture, le patrimoine et les traditions tunisiennes. Il comprend également des rubriques pratiques telles que des recommandations touristiques, des informations sur les événements régionaux, et des services dédiés aux Tunisiens résidant à l'étranger.

Ce projet éditorial, publié deux fois par an et disponible en version numérique, témoigne de l'engagement de TAV Tunisie à offrir un accueil de qualité et à renforcer le rayonnement touristique du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.