Afrique: Décès d'Ahmed Bennys, pilier du cinéma tunisien et africain

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé avec tristesse le décès du directeur de la photographie et réalisateur Ahmed Bennys, survenu le 20 août 2025.

Au cours de sa carrière riche de plus de quatre décennies, Ahmed Bennys a contribué à forger une identité visuelle unique, illustrant la spécificité du cinéma tunisien. Son travail a également enrichi le paysage cinématographique arabe et africain grâce à une vision artistique singulière, qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective.

Parmi ses oeuvres majeures, on compte « Les Ambassadeurs » de Nasser Kettari, « Ô Sultan de la ville » et « La Télévision arrive » de Moncef Zouaïb, ainsi que « Les Zazouates » de Mohamed Ali Akabi, oeuvres qui ont marqué un tournant dans l'histoire du cinéma tunisien.

Le ministère exprime ses condoléances à la famille d'Ahmed Bennys ainsi qu'à toute la communauté artistique.

