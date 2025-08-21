Tunisie: Marwa Bouzayani décroche sa place en finale du 3000 m steeple de la Ligue de diamant d'athlétisme

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani s'est qualifiée pour la finale de la Ligue de diamant d'athlétisme dans l'épreuve du 3000 mètres steeple, prévue le 27 août courant à Zurich (Suisse), avec la participation des 10 meilleures athlètes mondiales.

La liste des qualifiées, selon le classement, comprend : la Kényane Faith Cherotich, l'Éthiopienne Sembo Almayew, la Bahreïnie Winfred Yavi, l'Ougandaise Peruth Chemutai, l'Américaine Courtney Wayment, la Kazakhe Norah Jeruto, la Tunisienne Marwa Bouzayani, l'Américaine Gabrielle Jennings, l'Allemande Lea Meyer, et la Kényane Doris Lemngole.

Marwa Bouzayani n'a pas participé, mercredi, à la course du 3000m steeple lors de la 13e étape des meetings de la Ligue de diamant à Lausanne (Suisse).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.