Tunisie: Transport du Sahel - Suspension d'un chauffeur pour franchissement dangereux d'un passage à niveau

La Société de Transport du Sahel (STS) a annoncé, mercredi 20 août, la suspension immédiate d'un chauffeur de bus après la diffusion d'une vidéo le montrant franchir un passage à niveau fermé, malgré la descente des barrières de sécurité.

L'incident s'est produit le 20 août à 5h10 du matin. Le véhicule concerné, rattaché à la branche de Jemmal, assurait la liaison entre Sousse et Jemmal. La société a qualifié ce comportement de "gravement irresponsable et inacceptable".

En attendant sa comparution devant le conseil de discipline, le chauffeur a été retiré de ses fonctions. La STS a réaffirmé que la sécurité de ses clients ainsi que celle des usagers de la route reste sa priorité absolue. Elle n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de sécurité et de la législation en vigueur.