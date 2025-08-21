Tunisie: Transport du Sahel - Suspension d'un chauffeur pour franchissement dangereux d'un passage à niveau

21 Août 2025
La Presse (Tunis)

La Société de Transport du Sahel (STS) a annoncé, mercredi 20 août, la suspension immédiate d'un chauffeur de bus après la diffusion d'une vidéo le montrant franchir un passage à niveau fermé, malgré la descente des barrières de sécurité.

L'incident s'est produit le 20 août à 5h10 du matin. Le véhicule concerné, rattaché à la branche de Jemmal, assurait la liaison entre Sousse et Jemmal. La société a qualifié ce comportement de "gravement irresponsable et inacceptable".

En attendant sa comparution devant le conseil de discipline, le chauffeur a été retiré de ses fonctions. La STS a réaffirmé que la sécurité de ses clients ainsi que celle des usagers de la route reste sa priorité absolue. Elle n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de sécurité et de la législation en vigueur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.