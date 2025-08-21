Madagascar: Rugby à XV - Cosfa rend hommage à son coach

Les quarts de finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV, appelée aussi « Top 8 », reprennent ce dimanche 24 août, au stade Makis d'Andohatapenaka.

La compétition s'annonce intense avec quatre affiches prometteuses. Mais c'est surtout la rencontre inaugurale, à 9 heures, entre le Cosfa Miaramila et le 3FB Fahasalamana, qui concentre toutes les attentions.

Le Cosfa, véritable monument du rugby malgache, traverse une période particulière. Deux semaines après la disparition soudaine de son entraîneur principal, Rija Randrianarison, le club militaire s'apprête à entrer dans l'arène avec une motivation supplémentaire : rendre hommage à celui qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'équipe.

Le nouveau coach, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias Maître Razily, a pris les commandes du groupe. Mercredi, en pleine séance d'entraînement sur le terrain annexe du stade Makis, il a confié : « Malgré la disparition de coach Rija, le club est prêt pour cette saison. L'objectif de tout le staff et des joueurs est de tout mettre en oeuvre pour remporter la victoire finale en son honneur. »

Cet état d'esprit de conquête se ressent dans la préparation. Les militaires, connus pour leur rigueur et leur discipline, ont multiplié les séances de travail tactique et physique. La défense collective et les phases de conquête ont été particulièrement travaillées.

Pour le Cosfa, rien n'est laissé au hasard, car chaque match dans ce Top 8 représente une marche vers un seul but : la victoire finale.

Duel déséquilibré

Leurs adversaires, les rugbymen du 3FB, affiliés au ministère de la Santé publique, arrivent, quant à eux, avec une envie de revanche. Dans l'histoire des confrontations entre les deux formations, le Cosfa a toujours eu l'avantage. La dernière opposition remonte au 8 décembre 2024, avec une victoire écrasante des militaires sur le score de 78 à 16.

Une défaite cuisante que les joueurs du 3FB n'ont pas oubliée. Leur entraîneur, Hajatiana Rafalimanana, reste toutefois réaliste : « Le temps de préparation est insuffisant pour nous. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à relever le défi contre les militaires. »

Ce duel s'annonce donc déséquilibré sur le papier, mais en sport, rien n'est jamais écrit d'avance. Pour les militaires, l'enjeu dépasse le simple cadre sportif : chaque essai, chaque plaquage, chaque victoire potentielle sera un hommage vivant au coach disparu.

Au-delà de ce premier choc, la journée offrira trois autres quarts de finale : à 11 heures, Mang'Art de Manjakaray sera opposé au FT de Manjakaray ; à 13 heures, le TAM d'Anosibe affrontera l'Uscar ; enfin, à 15 heures, le TFA d'Anatihazo rencontrera le TFMA d'Ankasina.