Madagascar: Everyay - Une librairie fait voyager l'anglais à Antananarivo

À Antaninarenina, la Cité des Cultures accueille une véritable mine d'or littéraire : des milliers de livres anglophones neufs, fraîchement arrivés pour ravir les passionnés de lecture en anglais.

Derrière ce projet audacieux se trouve Valisoa Rakotolehibe, web-libraire et fondatrice de la librairie Everyay. Anglophile assumée, elle a fait de sa passion pour la langue anglaise une mission : offrir aux lecteurs malgaches l'accès à des ouvrages de qualité, récents et à prix abordables.

Depuis huit ans, Valisoa Rakotolehibe importe des livres anglophones pour répondre à une demande croissante mais souvent insatisfaite. « Je ne lis qu'en anglais et j'avais énormément de mal à trouver des ouvrages récents ici. Alors j'ai décidé de les faire venir moi-même », confie-t-elle. Cette démarche personnelle est rapidement devenue une activité professionnelle qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

Grâce à un partenariat avec un transitaire, Everyay a réussi cette année à franchir un nouveau cap : 5 tonnes de livres anglophones importés, dont 3 tonnes sont actuellement disponibles à la Cité des Cultures. Ces ouvrages, édités entre 2018 et 2024, couvrent une impressionnante diversité de domaines, notamment la médecine, le droit, le management, le marketing et le leadership, des romans, fictions, biographies et romans, des ouvrages éducatifs pour enseignants, parents et établissements scolaires, et même des livres pour enfants de 0 à 8 ans.

Enthousiasme

Chaque volume est neuf, proposé à un tarif inédit : 95 000 ariary le kilogramme, afin de rendre ces trésors littéraires accessibles au plus grand nombre.

L'initiative a immédiatement suscité l'enthousiasme : de nombreux fans de littérature anglaise se sont précipités à la Cité des Cultures pour découvrir ces ouvrages introuvables ailleurs. Étudiants, chercheurs, enseignants et simples passionnés se pressent entre les rayons, heureux de trouver enfin des livres de qualité à prix abordable.

« Ce projet est aussi une façon d'honorer ma communauté de lecteurs qui m'a soutenue toutes ces années. Je veux leur offrir le meilleur », insiste Valisoa Rakotolehibe.

L'installation actuelle est accessible au public du 16 au 23 août à la Cité des Cultures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : dès novembre, 10 tonnes de livres supplémentaires en provenance des États-Unis viendront compléter cette initiative ambitieuse. Un projet que Valisoa Rakotolehibe espère développer grâce à de nouveaux partenariats.

En somme, Everyay n'est pas seulement une librairie : c'est un pont entre Madagascar et le monde anglophone, une porte ouverte vers le savoir et la culture internationale. Et pour les passionnés de lecture, c'est une occasion unique de voyager... sans quitter Antananarivo.