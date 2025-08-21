Madagascar: Sénatoriales - Le KMF/CNOE appelle à la publication du calendrier

Le Comité national d'observation des élections (KMF/CNOE), à travers son président Robert Namearison, a insisté sur la nécessité de rendre publique la proposition de calendrier électoral des élections sénatoriales, envoyée par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) au gouvernement. Cela permettra, selon ses dires, de mettre tous les prétendants à ces élections sur un pied d'égalité.

« La Ceni ne doit pas se contenter seulement d'annoncer que les élections auront lieu. Ce que l'on veut surtout, c'est de connaître la date exacte des scrutins », a déclaré Robert Namearison en marge d'une séance de formation des membres du KMF/CNOE à Ankerana, hier.

En poursuivant sa déclaration, le numéro Un du KMF/CNOE a également appelé le gouvernement à faire en sorte que le décret de convocation des électeurs soit publié dès réception de la proposition de calendrier électoral émanant de la Ceni. Il a souligné que l'absence des élus communaux dans certaines localités, où les élections ont été annulées ou n'avaient pas eu lieu, ne devrait pas être un obstacle à la tenue des élections. Toutefois, des mesures devraient, selon le KMF/CNOE, être prises dans ces localités afin que les communes puissent jouir pleinement de leurs droits.